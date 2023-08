Pan Jarosław vymýšlí referendum

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Polská předvolební kampaň už je v plném proudu. Současná vláda strany Právo a spravedlnost (PiS) nazývá své politické protivníky “čistým zlem”, které je zapotřebí “vymýtit”. Opozice, letos pod vedením expremiéra Donalda Tuska, opět slibuje, že tentokrát skutečně zvítězí, a kdo má jít “do tepláků”, ten tam také půjde. A do téhle kategorie se v projevech opozičních politiků kvalifikují víceméně všichni vládní politici.

Poláci přitom stále nevědí, jestli 15. října, tedy za zhruba sedm týdnů, budou hlasovat jen ve volbách, nebo i v referendu. Vláda ho ohlásila, ale jistá si tím ještě není, protože oficiální zákonné posvěcení si k tomu zatím nedala. A navíc nikdo kromě šéfa PiS Jarosława Kaczyńského neví, jaké v referendu aspoň přibližně budou otázky. A možná to neví ani sám Kaczyński, reálný vládce země.

Vyhlášené referendum nemá žádný zřejmý ani věcný důvod – a fakt, že otázky mají být čtyři, ale vymyšlené jsou aktuálně sotva dvě, to jen dokládá. Jeho smysl je naopak všem jasný. PiS jím chce mobilizovat své voliče, protože jen samostatné volební vítězství mu zaručí vládu. Na žádné koaliční partnery spoléhat nemůže. Za druhé referendum znemožňuje hlídat peníze na kampaň.

Stejně jako v Česku, i v Polsku mají strany limit na to, kolik mohou utratit za předvolební agitaci. Pro referendum nic takového neplatí. PiS už teď sice napíná pravidla k prasknutí, respektive je porušuje - a své stranické akce vydává za vládní. Tedy ¨za nestranickou propagaci sociálního programu 800+, v jehož rámci má PiS po volbách navýšit plošné příspěvky rodinám. Ale teď už bude kontrola zhola nemožná, vládní politici nebudou dělat kampaň, budou přece dělat osvětu před referendem.

Veřejnosti zatím Jarosław Kaczyński a jeho okolí poodkryli dvě z otázek. První má doslovně znít “Jste pro výprodej státních podniků?” a druhá se má ptát na to, zda jsou voliči pro navýšení důchodového věku. Jak budou znít zbylé dvě otázky, se neví. Obě známé vyvolaly zčásti zmatení a zčásti posměch. Jak přesně myslí politici PiS onen “výprodej” a proč chtějí použít takhle hovorový termín v otázce v referendu? A kterých státních podniků? Státních podniků je totiž v Polsku jenom osmnáct a jsou to firmy jako textilka Rakon, která vyrábí spodní prádlo, nebo jeden velký autoservis. Tázající měli na mysli nejspíš firmy s podílem státu, například Orlen, zdaleka největší firmu střední Evropy; ovšem jisté to není. A jak vyprodat? Celé? Nebo část?

To jsou ale jen „expertní“ pochyby a posměšky. Vyznění je jasné: Nechceme žádný výprodej, výprodej chce Tusk. A není podstatné, že Tusk, tedy jeho strana Občanská platforma, privatizaci státních podniků neplánuje, což platí i o věku do důchodu. Tedy jistěže Tusk chce, aby Poláci pracovali až do umření, naznačuje vládní otázka v plebiscitu, i když ani tohle téma jeho strana v programu nezmiňuje, natož aby navrhovala navýšení. Ale Tusk stejně čeká na instrukce z Německa, a tak je lhostejné, co teď říká, nebo neříká, že chce, nebo nechce.

Původně se chtěla vláda v dalších dvou otázkách ptát na to, zda voliči souhlasí „s nekontrolovatelnou imigrací“ z Afriky a Asie. Možná, že původního plánu se bude držet, ale Tusk jí v tomhle směru zkomplikoval život: s velkou dávkou pragmatického cynismu poukázal na to, že jeden z nedávných vládních návrhů počítá až s milionem vydaných pracovních víz pro obyvatele jižní Asie, a že je to tedy právě PiS, kdo chce v Polsku vytvářet ghetta pákistánských a indonéských muslimů.

Věc je otevřená. Přes všechny posměšky dělá Jarosław Kaczyński to, co se mu už několikrát osvědčilo. K ničemu se nezavázal. Možná, že deset dní před plánovaným konáním referendum zruší a nic se konat nebude. S otázkami každopádně nemá důvod spěchat. Čeká, co se naskytne, a možná se ještě odehraje něco, co potenciální voliče PiS přiměje k referendu přijít a spolu s tím odvolit v řádných volbách.

Pokud ne, nevadí, může se klidně doplnit takřka cokoliv a referndum bude sestavené výhradně z otázek, ze kterých si voliči opozice utahují nebo se nad nimi pohoršují. Pro ně totiž určené nejsou a výsledky referend ani emoce na sociálních sítích se nepočítají - počítají se jen voličské hlasy ve volbách. A tam má zatím Jarosław Kaczyński velmi slušnou šanci na třetí mandát v řadě, přičemž „kauza referendum“ mu v tom může jedině pomoct.

