Američané věří, že míří k občanské válce nejen v kině. Začít může nenápadně

„Zhruba polovina lidí, kteří plánují volit v příštích amerických volbách, v jednom průzkumuuvedla, že mají pocit, že Amerika je na cestě k občanské válce. A 49 procent lidí očekává násilí ze strany, která prohraje volby. Takže věci, které jsou v občanské válce přítomné, bychom našli v kolektivním povědomí,“ podotýká Barbora Chaloupková i s odkazem na nový dystopický snímek Občanská válka režiséra Alexe Garlanda, který se druhý týden drží na první příčce v amerických kinech. „Nositelé představ o násilném řešení dnešního napětí v Americe jsou téměř výhradně z pravice, “ dodává Jiří Sobota s odkazem na dva roky starou knihu kanadského novináře Stephena Marche The Next Civil War, v níž autor popisuje několik scénářů podobného potenciálního konfliktu. Kde a proč by mohl začít a jak to jde dohromady s vizí z Garlandova filmu? Jak se podařilo schválit ve Sněmovně reprezentantů pomoc pro Ukrajinu ve výši 61 miliard dolarů? A co se děje na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a dalších kampusech předních amerických škol ohledně pokračujících protestů kvůli pokračující válce v Pásmu Gazy. Nejen o tom uslyšíte v další díle Americké kráse týdeníku Respekt.