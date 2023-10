Vládní energetický plán: Konec uhlí, opatrný rozvoj obnovitelných zdrojů, nekritická víra v jádro

"V plánu kontrastuje velká opatrnost v rozvoji obnovitelných zdrojů s ambicemi v oblasti jádra. Tam vláda počítá s tím, že vše stihneme a za nízkou cenu... Tady se odkazuje na nějaká memoranda, jako kdyby snad dokázala postavit reaktor rychleji než kdekoliv jinde v EU. To je představa, která dřív nebo později narazí," říká analytik z Hnutí Duha Jiří Koželouh o dlouho očekávané aktualizaci energeticko-klimatického plánu, jehož návrh vláda přijala minulý týden. Dokument na bezmála 500 stranách popisuje snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 a následujících desetiletích. Poslat ho původně měla Evropské komisi už na konci června. Co nového přináší? Jak může proměnit energetiku? A co by se v příštích sedmi letech v důsledku toho mohlo změnit pro české domácnosti? Nejen o tom mluví Jiří Koželouh v podcastu týdeníku Respekt. Moderuje Štěpán Sedláček.