Nobelova cena
26 článků
Nobelova cena za ekonomii pro radostnou objevitelku
Silvie Lauder14. 10. 2023
↓ INZERCE
Kultura8 minut
Zapisovatelka reálného světa
Nobelovská porota odměnila femme fatale francouzské literatury. Cenu získala Annie Ernaux.
Jovanka Šotolová9. 10. 2022
Respekt ObchodPřejít do obchodu
3 minuty
ANO. Obhájce terorismu by ji taky nedostal (snad)
Udělení Nobelovy ceny za literaturu Peterovi Handkemu vyvolalo vlnu kritiky kvůli jeho podpoře hlavního viníka války v Jugoslávii Slobodana Miloševiče. Měli by hodnotitelé podobně problematické postoje zohledňovat?
Jan H. Vitvar20. 10. 2019
Kultura5 minut
Olga Tokarczuk
Vypravěčka krutého i krásného, ale nevyhnutelného plynutí
Lucie Zakopalová13. 10. 2019
Kultura6 minut
Peter Handke
Zaslepený radikál a vidoucí básník v jednom
Josef Chuchma13. 10. 2019
Nobel proti skepsi
Tomáš Lindner13. 10. 2019