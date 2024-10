Už mám dost pocitu zimy

Když jí v roce 2016 byla udělena Mezinárodní Man Bookerova cena za Vegetariánku, pokoušela se slávě vyhýbat. Na pozvání k cestám do zahraničí nereagovala a rozhovory dávala sporadicky. A zřejmě u toho hodlá zůstat i poté, co minulý čtvrtek dostala krátce před svými padesátými čtvrtými narozeninami Nobelovu cenu za literaturu jako první autor či autorka z Jižní Koreje. „Dám si čaj se svým synem a budu tiše slavit,“ prohlásila váhavě nenápadná introvertka Han Kang do telefonu krátce po vyhlášení na otázku, jak ocenění oslaví.