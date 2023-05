V Maďarsku panuje mezi vládou a učiteli válečný stav

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

V Maďarsku před pár dny nenápadně padlo tabu, že maďarská policie netluče demonstranty. Státostrana Fidesz Viktora Orbána ovládá zemi každým rokem víc a víc, její síla i moc je (skoro) všeprostupující. Přijímá gumové zákony a vyhlašuje nouzové stavy, které by jí umožnily jakýkoliv projev veřejné nespokojenosti rázně utnout. Ale nevyužívá je. Policie v Maďarsku je vůči protestujícím zdvořilá, nechává je blokovat důležité křižovatky - což je vzhledem ke struktuře Budapešti každá větší křižovatka, chcete-li demonstrovat. Vládní politici o nich sice prohlásí, že jsou žumpa, odpad a vlastizrádci, ale jinak: prosím pěkně, nenechte se rušit.

Má to logiku. V roce 2006, když si Maďaři vyslechli tajně pořízenou nahrávku tehdejšího socialistického premiéra Ference Gyurcsánye o tom, jak vládní strana “krade a pos.rá, co může”, vyrazili do ulic. Policie je tehdy ztloukla tak hrozně, že se vláda z následujícího šoku nevzpamatovala do roku 2010, kdy Fidesz drtivě vyhrál parlamentní volby. A jak známo, dnešní opozice (tedy cokoliv, co není Fidesz) se nevzpamatovala dodnes.

Fidesz vládne a jeho vláda, zdá se, jen tak neskončí. A možná z téhle sebejistoty plyne policejní zákrok, který se výše popsané taktice vymyká – a při kterém policisté s pomocí obušků a slzného plynu zpacifikovali protestující studenty a učitele. Ti se shromáždili u budapešťského hradu, sídla maďarské vlády. Docela tvrdý policejní zásah sice neotočil zemi vzhůru nohama. Pokud o někom Zsolt Bayer, zlý politický klaun, dávný zakladatel Fideszu a nyní režimní “publicista” hlásí, že jsou“malými váčky hnisu”, nepřekvapí to. Ale pokud to protestujícím říká, když jim u toho policie stříká slzný plyn do očí, je to přece jen zlověstnější situace.

Občanské nepokoje to každopádně neutiší: učitelské protesty trvají celý školní rok (rozhovor s Katalin Törley, jednou z jejich hlavní tváří, jsme přinesli loni na podzim.) To je na maďarské poměry obdivuhodná výdrž. Vláda je nicméně odhodlaná vytrvat až do konce, respektive přitvrzovat v už zcela regulérním souboji s učitelským stavem.

Protesty začaly loni v září, kvůli dlouhodobě nesplněným slibům ohledně zvýšení mizerných platů, nedostatku učitelů na školách a kvůli čerstvě přijatému zákonu, který učitelům v praxi znemožňuje stávkovat (aby kantoři, kteří ještě ve školách jsou, trávil svůj čas prací). Ministerstvo vnitra, pod které školství spadá, protože maďarská vláda nemá ministerstvo školství, zareagovalo tvrdě a část nejviditelnějších učitelů vyházela. Tím se roztočila spirála mohutných demonstrací, kterých se účastní hlavně středoškolští studenti, jejich rodiče a kantoři.

Vláda nezůstává pozadu a 2. května představila zákon, který vyvolal novou vlnu pobouření. Novinky jsou pozoruhodné. Školský okrsek (tedy zřizovatel státních a kontrolor nestátních škol) může monitorovat veškerou elektroniku, kterou učitel používá a poskytla mu ji škola. Učitelé druhého stupně mohou být kdykoliv přemístěni na jinou školu, pokud je tam nedostatek personálu. Výpovědní lhůta se prodlužuje na šest měsíců. Učiteli může být kvůli velmi nejasně formulovaným kázeňským prohřeškům na půl roku zkrácen plat o pětinu. Učitel se musí striktně držet státních osnov. Nejvyšší zákonný počet suplovaných hodin se zvyšuje z 26 na 80. Pokud je to nutné, učitel musí pracovat o sobotě a neděli.

Maximální denní odpracované penzum se zvyšuje z osmi na dvanáct hodin. Učitel nesmí na veřejnosti hanět státní vzdělávací systém. Nově se budou platy vyplácet tak, že školský okrsek (který učitele osobně nezná) vydělí z učitelského kolektivu v každé škole čtvrtinu vynikajících (kteří dostanou přidáno) a čtvrtinu zaostávajících (kteří nesmí dostat přidáno) - a to i na základě “chování a vystupování”. To jsou jen některé ze změn. Přičemž plat, který nyní v průměru činí v přepočtu 17 tisíc českých korun, se nezvyšuje.

Zákon má začít platit hned od 1. června. Učitelé mají tak necelé dva týdny na rozhodnutí, jestli podat výpověď a ukončit kariéru, nebo vyčkat - a odučit případně skoro celý následující školní rok, protože začne platit zmíněná půlroční výpovědní lhůta. Pokud vláda zákon odhlasuje, chce odejít ze škol údajně až pět tisíc učitelů, a to v situaci, kdy je 16 tisíc učitelských míst neobsazených.

Mezi maďarskou vládou a maďarskými kantory tak panuje bez velkého přehánění válečný stav a od vlády se nedá čekat moc ústupků: Orbán a jeho lidé už do celé věci investovali příliš mnoho prestiže a urážek. Ale odhodlaní jsou i protestující - také proto, že mají širokou veřejnou podporu. I děti voličů Fideszu chodí do škol a vidí, že je nemá kdo učit, a že ten, kdo je učí, je učí v zanedbaných školách. Podle ne zcela spolehlivých průzkumů podporují učitelsko-studentské požadavky dvě třetiny Maďarů a třetina voličů Fideszu. Na tom, že platy učitelů jsou nízké, se shodnou úplně všichni.

Policejní rány na odhodlání protestujících zatím nic nemění. Jak se psalo na jednom jeden ze studentských plakátů na demonstraci: Slzný plyn nás nic nenaučí.

