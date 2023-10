Putin, nebo místní klany? Co se skrývá za antisemitskými protesty v Dagestánu

Objednejte si k odběru newslettery Respektu

Ruským Židům letícím z Izraele, kteří v neděli přistáli na letišti v dagestánské Machačkale, se naskytl nečekaný obraz. Po dosednutí pozorovali, jak se k nim řítí rozvášněný dav. Pilot tak neotevřel dveře a upozornil je, aby nevystupovali, protože na letištní ploše by nebyli v bezpečí. Demonstranti provolávali antisemitské výkřiky, někteří cestujícím vyhrožovali smrtí s tím, že je podřežou. Hrůzné scény trvalo desítky minut, než nakonec zasáhla místní policie a zjednala pořádek. Až poté se mohlo letadlo otevřít a pasažéři odejít.

V Dagestánu se dopředu mluvilo o tom, že poté, co Izrael napadlo teroristické hnutí Hamás, zamíří odtamtud „domů“ tamní Židé, aby zde v těžkých časech našli útočiště. Protestující se na ně mohli připravit - a přesně to udělali. Policie nejdříve nezasahovala, až později jim nechala rušit mobilní signál a pozatýkala je. Nabízí se proto otázka, nakolik bylo vše organizováno Kremlem. Dagestán spadá pod jeho kontrolu, je to jeho nejjižnější republika.

„Nemyslím si, že by to organizoval Kreml. Naopak se mu to vůbec nehodí kvůli stabilitě v téhle republice. Dagestán je jedna z mimořádně citlivých republik, bojují tu mezi sebou různé klany a využívají různé metody včetně protestů, dříve i islamistických radikálů, aby oslabili své konkurenty. Nebo aby dosáhly východ, o něž usilovaly. Zájem Kremlu je na tom minimální. Naopak potřebuje v regionu, kde ještě před deseti lety byl velký problém s terorismem, stabilitu,“ říká Respektu k možnému zapojení ruského vedení do nepokojů v Dagestánu novinář Jiří Just, který dlouhodobě žije v Rusku.

Víkendový pokus o násilí na machačkalském letišti nebyl první, lidé tu proti letům z Tel Avivu poprvé – tehdy slovně – vystoupili již 12. října. Místní antisemitismus může mít více důvodů. Zdejší většinoví muslimové dlouhodobě podporují Palestince včetně radikálních a Izrael vidí jako agresora. Novinář Just upozorňuje také na špatné životní podmínky a z toho rostoucí frustraci, která se může lehko zvrtnout ve výpady proti jiným etnikům. Zvlášť těm, vůči nimž tu panuje letitá averze.

Dagestán byl hodně postižen epidemií koronaviru, je tu špatná ekonomická situace, lidé nemají přístup ani ke kvalitní vodě a potravinám. Hodně mužů muselo odejít bojovat na Ukrajinu a hodně jich tam padlo. Republika není kontrolovaná jedním místním silným vůdcem jako je Čečensko a Ramzan Kadyrov. Putin sem z Ruska dosazuje své politické nominanty, aby měl situaci v neklidné zemi pod kontrolou, to se však ne zcela daří.

Ve společnosti je velké napětí, klany bojující o moc se vymezují vůči Putinovi a jeho emisarům. Vidět to bylo i loni, když lidé protestovali proti mobilizaci a nechtěli jít umírat na Ukrajinu. Kreml nepochybně antisemitským náladám v Dagestánu přispívá svojí rétorikou, když Západ označuje za strůjce palestinské chudoby a zmaru, v případě machačkalského letiště ale tentokrát nemusel tahat přímo za nitky. Dost možná šlo spíše o vyřizování místní účtů – nebo účtů s Putinem.

