Jen ať na nás uvalí exekuci

Mohou soudy skončit v exekuci? Ačkoliv se to na první pohled nezdá, nejde o chytákovou otázku ze zkoušky na právnické fakultě, ale možná o blížící se realitu. Hospodářské noviny minulý týden přišly s informací, že některým českým soudům docházejí peníze. A to tak, že nezvládají platit nejen znalcům nebo tlumočníkům, ale hrozí, že na podzim nezbudou peníze ani na výplaty soudců. Například příbramský okresní soud má momentálně na účtu sedm korun, podobně je na tom Okresní soud Praha-východ a mnoho dalších po celé republice. Co se stalo?

Nedostatek peněz v justici je očividně důsledkem několika nedomyšlených a naráz uskutečněných – byť často pozitivně zamýšlených – změn. Zaprvé jde o zvýšení odměn znalců a tlumočníků, ke kterému sáhlo ministerstvo spravedlnosti na přelomu roku po protestech jejich zástupců. Narostly také platby exekutorům, mimo jiné kvůli zastavování velkého množství banálních exekucí v rámci opakování jedné z nejúspěšnějších politických akcí, milostivého léta. A stejně jako v ostatních odvětvích i soudům narostly provozní náklady typu platby za energie nebo poštovné (v případě poštovného jde o nárůst až o čtvrt milionu korun na každém soudu).

Tuzemské soudy přitom dostávají peníze vždy na začátku roku na celých dvanáct měsíců. A letos dostaly stejnou částku jako minulý rok bez zohlednění rostoucích cen a provedených změn. Už v minulých letech se sice stávalo, že v listopadu některé ze soudů neměly dostatek peněz, ale teď se tento problém řeší už během léta. Ministerstvo spravedlnosti proto zažádalo o navýšení peněz pro soudy u ministerstva financí, které však zatím nechce záležitost veřejně komentovat.

Brzy nicméně může být pozdě. Bouří se už i tzv. ex offo advokáti přiřazeni k některým případům ze zákona, kterým už soudy také nějakou dobu neproplácejí celou či vůbec žádnou odměnu. Obhájci tak na některých místech hrozí soudům exekucí. Finanční stav je tak alarmující, že dokonce soudci ve vedení soudů k tomu přímo vyzývají.

„Jen ať to udělají,“ řekl předseda Krajského soudu v Praze Ljubomír Drápal Hospodářským novinám. Podle judikatury by se totiž do exekuce s největší ravděpodobností nedostal konkrétní soud, ale ministerstvo financí, které je v takovém případě povinnou stranou v soudním řízení.

