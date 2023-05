Byty na vrcholu – nebo už za vrcholem

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Trh s nemovitostmi nepatří k těm, na které ekonomický útlum dolehne hned. Kdo prodává, má v hlavě představu o ceně odvíjející se od vzpomínek na lepší časy. A pokud není vyloženě v časovém presu, což při mírné recesi současných rozměrů většinou není, chvíli si počká – v naději, zda se nějaký kupec podle původních představ přece jen nenajde. I když je kupců málo a nechtějí už kupovat tak draho, ceny mají setrvačnost a neklesají hned.

Loni ještě nabídkové ceny bytů podle Českého statistického úřadu rostly. Sice pomaleji než inflace, ale v celostátním průměru byly pořád o 4,3 procenta vyšší než v roce 2021. Rekordní byly i v poměru k výdělkům. Dobře to ukazuje graf Martina Luxe, experta na socioekonomii bydlení ze Sociologického ústavu Akademie věd,který poměřuje vývoj průměrné ceny bytu (spočítané ze všech možných dostupných statistik, proto autor má pro svůj ukazatel i jméno Lux Property Index) k vývoji průměrné roční hrubé mzdy. Poprvé za posledních dvacet let se tento poměr vyhoupl přes číslo šest. Jinými slovy – pokud by vše zůstalo dál beze změny, obstarat si standardní bydlení podle loňských čísel teoreticky zabralo v průměru přes šest let.

Jenže už teď je zjevné, že nic neroste do nebe. Lux patří k těm, kdo na rizika spojená s fascinací vlastnickým bydlením a pořizováním bytů na investici upozorňoval už delší dobu. Stejně jako na hrozbu realitní bubliny, jejíž nafukování graf dobře ilustruje. Růst cen nemovitostí měl v posledních letech řadu reálných příčin – nejvíc bytů se prodává ve velkých městech, kam se stěhuje víc lidí. Zároveň dlouhodobě sílí trend, že víc lidí touží žít samostatně. Také už roky platí, že se málo staví. Ale hlavně se z nemovitostí stal žádaný investiční artikl, což poptávku táhlo vzhůru možná ze všeho nejvíc – a teď se kyvadlo vrací zpět.

Letos už ceny bytů podle ČSÚ začaly klesat. Zvlášť – jak upozorňuje Lux – v reálném vyjádření, tedy když se zohlední to, jak peníze vložené do realit znehodnocuje vysoká inflace. Dolů letos půjde podle Luxe i poměr cena/příjem, protože mzdy na rozdíl od cen nemovitostí dál aspoň trochu porostou.

„Ale je možné, že pokles bude jen o zoubek a pak zas zamíříme nahoru,“ odhaduje k poměru ceny/mzdy Lux. S tím, že „hloubka současné ekonomické krize není zas tak velká, aby nahrávala hlubší korekci“.

Předchozí vydání najdete na webu respekt.cz v rubrikách Informační servis a Newsletter