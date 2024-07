Vzkaz z Respektu 24/7

Mohl by to být třeba kolega Jiří Sobota, který je naším hlavním znalcem Spojených států, a tak má tenhle týden hodně práce. Přesně jak jsme čekali, Joe Biden z prezidentských voleb odstoupil v neděli, abychom to do tištěného pondělního vydání nestihli zaznamenat, ale (pro nás i pro vás) naštěstí to vůbec nevadí. Teze našeho titulního článku platí, ať už bude s Donaldem Trumpem soupeřit kdokoliv. Tento rozhněvaný, nevypočitatelný a zjevně pomstychtivý politik má moc na dosah. V čem je jiný než před osmi lety, kdy možná i ke svému překvapení volby vyhrál, si přečtete právě v Jiřího článku.