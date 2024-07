Trump má moc na dosah

Do amerických prezidentských voleb zbývají necelé čtyři měsíce a Donald Trump na tom ještě nikdy nebyl lépe než právě teď. V průzkumech se ujal vedení již loni v září, náskok celoplošně i v jednotlivých klíčových státech nikdy nepustil a v posledních týdnech ho zvyšuje. Kdyby se volby konaly dnes, zvítězil by Trump nejen díky volebnímu systému hlasy volitelů, jako v roce 2016, ale získal by skutečnou většinu odevzdaných hlasů.