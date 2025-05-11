Sečteno, podtrženo: Odklad emisních povolenek - Proč Evropa zaostává - Vyúčtování plánů vlády
Evropská komise by si přála, aby se Google zbavil své části, skrze niž distribuuje reklamní obsah
Odklad emisních povolenek. Ministři životního prostředí členských států EU se dohodli na klimatických závazcích pro rok 2040. Nakonec došlo k jejich zmírnění: politici se shodli na snížení emisí oxidu uhličitého o 85 procent oproti roku 1990. Zároveň se posouvá termín zavedení emisních povolenek pro domácnosti o rok, platit by měly začít až od roku 2028. (Seznam zprávy)
Proč je to důležité? Debata o tom, že klimatické cíle EU jsou možná až příliš ambiciózní, je v posledním roce velmi živá. Strany budoucí vládní koalice (ANO, SPD a Motoristé) založily před volbami kampaň na odporu proti Green Dealu, do programového prohlášení pak zanesly závazek kompletně odmítnout nový systém emisních povolenek, což by mohlo vést k miliardovým pokutám pro Česko a k dalším komplikacím. Unijní politici se sice shodli na výrazných ústupcích, ale vůle pro úplné zrušení mezi členskými zeměmi není.
Esej o zaostávání. Proč jsou Spojené státy a Čína napřed v technologických inovacích před starým kontinentem? Nad tím se v textu publikovaném na webu UnHerd zamýšlí německý novinář a analytik Wolfgang Münchau. Loni rozvířil vody knížkou rozebírající zaostávání německé ekonomiky, nyní to rozšířil na celý kontinent. Münchau se domnívá, že příčiny problémů evropské inovační scény jsou zejména v tom, že Evropané mají v oblibě staré technologie, což nejen brzdí vývoj, ale oslabuje pozici starého kontinentu i co do geopolitické síly. „Čína si brzy uvědomila – a především Evropané to většinou popírají –, že existuje souvislost mezi inovacemi a geopolitickou mocí,“ píše Münchau. (Unherd)
