Sečteno, podtrženo: Německo zadotuje elektřinu - Křetínského megadeal - Schodek se (asi) zvýší
Alena Schillerová: Začíná se snižovat pravděpodobnost udržení deficitu, který končící vláda schválila
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Německo zadotuje elektřinu. Vláda Friedricha Merze se odhodlala k výraznému probyznysovému kroku. Rozhodla, že na sebe částečně vezme náklady na energie, které nese německý průmysl. Takzvaný průmyslový tarif jinými slovy znamená, že německé firmy se mohou těšit na snížení daně z elektřiny, poklesnou poplatky za přenos o 57 procent a sníží se velkoobchodní cena proudu. Celý plán vyjde ročně v přepočtu na 36 miliard korun, platit by měl pro energeticky náročná odvětví a fungovat po dobu tří let. (e15.cz)
Proč je to důležité? Málokterá země v Evropské unii si může dovolit tak výrazný krok směrem k ochraně domácího průmyslu. A téměř jistě tato podpora vytvoří tlak na další státy, aby se rovněž pokusily zlepšit podmínky pro energeticky náročné provozy, jež se od vypuknutí energetické krize v roce 2022 potácejí v krizi a ztrácejí tím vůči čínské a americké konkurenci. Důsledkem německého rozhodnutí tak může být další navýšení státních výdajů napříč Evropskou unií.
Křetínského megadeal. Tuzemský podnikatel Daniel Křetínský dotáhl dosud zřejmě největší obchod svého života. Jeho společnost EPH a francouzská TotalEnergies vytvoří společný podnik s cílem vyrábět elektřinu na italském, nizozemském, britském, irském a možná i francouzském trhu. Konstrukce je taková, že Křetínského EPH do nové společnosti vloží své elektrárny v hodnotě 256 miliard korun a na oplátku získá pětiprocentní podíl v TotalEnergies. (The Guardian)
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu