0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Revoluce Jindřicha Rajchla
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
19. 11. 20256 minut

Ranní postřeh Martina Bútory: Slovenské „osobnosti“ a osobnosti

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Martin Bútora

Letošní výročí něžné revoluce bylo na Slovensku jiné než ta předchozí. Nejen proto, že vládní koalice se topí v korupčních skandálech, podbízí se agresorovi a vrahu Putinovi, šíří nenávist a aroganci, a navíc se rozhodla zrušit 17. listopad jako den pracovního klidu. Vláda si usmyslela, že z nejvýznamnějšího milníku našich novodobých dějin, kterého si premiér Fico údajně kdysi nevšiml a dnes ho prohlašuje za převrat uskutečněný z vůle komunistů, získá chybějící finance do státního rozpočtu. Tento nápad zabít dvě mouchy jednou ranou však narazil: Většina škol a mnohé jiné instituce se rozhodly vládní rozhodnutí, symbolizující odmítnutí hodnotového základu, na kterém stojí Slovenská republika, bojkotovat, takže peněz do státní kasy moc nepřibude.

Přibyl však i další důvod, pro který lidé odmítli listopad ignorovat: před pár dny nečekaně vybuchla nová politická rozbuška. Po ohlášené návštěvě premiéra na popradské škole Dominika Tatarky se objevily na chodníku u školy křídové nápisy odsuzující Ficův lokajský postoj k Putinovi. Fico si to rozmyslel a nepřišel, ale doslova po pár hodinách se už dlažby po celém Slovensku pokryly protivládními nápisy. Vtipnými, ironickými, rozzlobenými. A ujal se i slogan – něžná křídová revoluce. Michal Muro, autor prvního nápisu, se stal hvězdou. A lidi, nejen naštvané, frustrované, ale i pobavené, neodradil od protestních mítinků 17. listopadu ani soustavný déšť, ba přímo nemilosrdný liják. Jaký kontrast oproti shromáždění příznivců Smeru, přivezených zdarma autobusy pod hlavičkou Červeného kříže a Jednoty důchodců Slovenska, do kryté haly Agrokomplexu v Nitře, aby si vychutnali Duchoňovy šlágry a přímo v orwellovském duchu oslavili „Den respektu k jinému názoru“... Zkrátka a dobře, 17. listopad 2025 stál za to.

A navíc, k oslavám listopadu 1989 již tradičně patří udělování ocenění Bílá vrána osobnostem, které prokázaly občanskou statečnost a svými postoji upozorňují na problémy společnosti. Uděluje ho občanské sdružení Bystriny. „V době, kdy demokracie po celém světě čelí oslabování a rostoucím útokům na své pilíře,“ psali na svém webu, „vzdá Bílá vrána 2025 hold lidem, kteří svými činy brání její pilíře. Jejich odvaha a vytrvalost dokazují, že Slovensko není zemí poddaných, ale občanů, kteří se nebojí postavit moci, když zneužívá své postavení.“

↓ INZERCE

V laudatiu věnovaném jednomu z letošních laureátů se mimo jiné mluvilo o tom, jaké bylo pozadí pro letošní rozhodnutí:

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 150 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články