Ranní postřeh Martina Bútory: Slovenské „osobnosti“ a osobnosti
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Letošní výročí něžné revoluce bylo na Slovensku jiné než ta předchozí. Nejen proto, že vládní koalice se topí v korupčních skandálech, podbízí se agresorovi a vrahu Putinovi, šíří nenávist a aroganci, a navíc se rozhodla zrušit 17. listopad jako den pracovního klidu. Vláda si usmyslela, že z nejvýznamnějšího milníku našich novodobých dějin, kterého si premiér Fico údajně kdysi nevšiml a dnes ho prohlašuje za převrat uskutečněný z vůle komunistů, získá chybějící finance do státního rozpočtu. Tento nápad zabít dvě mouchy jednou ranou však narazil: Většina škol a mnohé jiné instituce se rozhodly vládní rozhodnutí, symbolizující odmítnutí hodnotového základu, na kterém stojí Slovenská republika, bojkotovat, takže peněz do státní kasy moc nepřibude.
Přibyl však i další důvod, pro který lidé odmítli listopad ignorovat: před pár dny nečekaně vybuchla nová politická rozbuška. Po ohlášené návštěvě premiéra na popradské škole Dominika Tatarky se objevily na chodníku u školy křídové nápisy odsuzující Ficův lokajský postoj k Putinovi. Fico si to rozmyslel a nepřišel, ale doslova po pár hodinách se už dlažby po celém Slovensku pokryly protivládními nápisy. Vtipnými, ironickými, rozzlobenými. A ujal se i slogan – něžná křídová revoluce. Michal Muro, autor prvního nápisu, se stal hvězdou. A lidi, nejen naštvané, frustrované, ale i pobavené, neodradil od protestních mítinků 17. listopadu ani soustavný déšť, ba přímo nemilosrdný liják. Jaký kontrast oproti shromáždění příznivců Smeru, přivezených zdarma autobusy pod hlavičkou Červeného kříže a Jednoty důchodců Slovenska, do kryté haly Agrokomplexu v Nitře, aby si vychutnali Duchoňovy šlágry a přímo v orwellovském duchu oslavili „Den respektu k jinému názoru“... Zkrátka a dobře, 17. listopad 2025 stál za to.
A navíc, k oslavám listopadu 1989 již tradičně patří udělování ocenění Bílá vrána osobnostem, které prokázaly občanskou statečnost a svými postoji upozorňují na problémy společnosti. Uděluje ho občanské sdružení Bystriny. „V době, kdy demokracie po celém světě čelí oslabování a rostoucím útokům na své pilíře,“ psali na svém webu, „vzdá Bílá vrána 2025 hold lidem, kteří svými činy brání její pilíře. Jejich odvaha a vytrvalost dokazují, že Slovensko není zemí poddaných, ale občanů, kteří se nebojí postavit moci, když zneužívá své postavení.“
V laudatiu věnovaném jednomu z letošních laureátů se mimo jiné mluvilo o tom, jaké bylo pozadí pro letošní rozhodnutí:
