Rodiče chtějí, aby školy víc učily praktické dovednosti i umělou inteligenci. Zákaz mobilů vychází nerozhodně
Nový průzkum naznačil, jak by mohlo vypadat vzdělávání v 21. století
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Zeptat se rodičů dnešních žáků, jestli by se výuka měla více zaměřit na praktické dovednosti využitelné v běžném životě, je celkem sázka na jistotu. V novém průzkumu agentury Ipsos pro platformu finančního vzdělávání Skoala od Nadace České spořitelny na tuto otázku odpovědělo „ano“ nebo „spíše ano“ 97 procent dotázaných. Není to překvapivé. O tom, že by se výuka v českých školách měla ubírat praktičtějším směrem, se mluví už dlouho a počítá s tím koneckonců i nové kurikulum, podle nějž se už žáci začínají učit.
Za nejdůležitější dovednosti dotázaní rodiče považují finanční gramotnost, kritické myšlení a mediální gramotnost a také digitální dovednosti a kyberbezpečnost. Mezi předměty jsou podle matek a otců dnešních školáků nejdůležitější čeština, cizí jazyky a matematika.
Příliš překvapivé není ani to, že propadla frontální výuka. Za nejefektivnější ji považuje jen 17 procent respondentů. Dvě třetiny preferují interaktivní výuku postavenou na diskusích a skupinové práci, zbývajících 16 procent fandí projektovému učení, kdy žáci pracují na dlouhodobých úkolech napříč jednotlivými předměty. A více než polovina rodičů si myslí, že by o způsobu výuky měly spolurozhodovat děti.
Rodiče se příliš neshodnou, jak má české školství přistupovat k používání mobilů. Respondenti se rozdělili na tři podobně velké skupiny – 28 procent si myslí, že by telefony měly být ve školách zcela zakázány, 41 procent navrhuje nechat je žákům k dispozici pouze mimo výuku a 31 procent by je používalo jako vyučovací pomůcku.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu