Partner už roky nepracuje, doma je autoritativní ke mně i k dětem
Rozejít se s ním nemůžu, nemá kam jít. Co dál?
Se svým partnerem žiji dlouhá léta, známe se od střední školy a máme dvě děti – syna na prvním a dceru na druhém stupni základní školy. Dlouhodobě žijeme v zahraničí, neboť zde mám práci, původně zde pracoval i manžel. Několikrát jsme se stěhovali mezi různými zeměmi, což bylo pro všechny náročné.
Situace se začala zhoršovat po narození dcery, když partner prošel těžkým vyhořením a devět let nepracoval. Nedávno se pokusil vrátit se do práce na poloviční úvazek, ale nebylo to úspěšné – měl problémy s komunikací s kolegy (neodpovídal na e-maily a podobně), takže opět zůstal doma. Pomáhá mi s dopravou dětí do školy a s některými nákupy, ale zbytek domácnosti a organizačních povinností je na mně.
Partner má tendenci chovat se autoritativně – často přikazuje, kontroluje, kritizuje a vyžaduje přesné dodržování svých pokynů. To vede k častým konfliktům, zejména se synem, který je velmi živý, zvědavý a citlivý na nespravedlnost. Čím více je na něj partner přísný a direktivní, tím více syn rebeluje. Partner mu často nechce odpustit, ani když se syn upřímně omluví za nějakou hloupost.
Vztah mezi nimi se už delší dobu zhoršuje a mám obavy, jak se to bude vyvíjet dál. Vím, že se synem není vždy snadné vyjít, ale mnohem lépe reaguje, když mu věci klidně vysvětlím; je zvědavý a snaží se pochopit, jak věci fungují. Syn nemá žádné problémy ve škole – učitelé ho všude hodnotili jako dobře vychovaného a oblíbeného chlapce. Nemá rád učitele, kteří křičí, ale nikdy nebyly stížnosti na jeho chování.
