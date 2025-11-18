Ranní postřeh Tomáše Brolíka: Kýč je dobrý
A je dobré mít svátek, kde jsou věci světa na malou chvíli nekomplikované
Na sedmnáctém listopadu je dobrý kýč. Respektive to, že si ho tenhle svátek může dovolit. Je to nejspíš tím, že je to jediná sláva naší pospolitosti, u které se nám daří držet (a pořád dodávat) nějaký opravdu žitý obsah. Není čím se dojímat u věrozvěstů nebo Mistra Jana, první leden je čistá administrativa, svatý Václav je nevydařený pokus, osmadvacátý říjen si zabral všechny důstojné oficiality a je jako pravidelná rodinná sešlost, povinná, ale kam nikdo nejede nerad a je dobře, že se koná. Ale sedmnáctého listopadu se rodina sjíždí znovu a teprve tady se skutečně něco děje.
V čase kolem téhle rodinné sešlosti se pravidelně debatuje o tom, jestli bychom při oslavách neměli víc rozebírat to, co se v době po Listopadu “nepovedlo”. Myslím, že to dává smysl. Hádat se o tom, zda se Benešovi a Masarykovi jejich projekt z roku 1918 povedl nebo ne, je už dnes zajímavé jenom akademicky. Hádat se o průběh privatizace nebo proč z Česka vymizely standardní velké politické strany a jak jsme se dostali do bodu, kdy šéfdiplomatem může být činovník typu Filipa Turka nebo jak to bude s bydlením pro mladé lidi, to znamená, že listopadové datum má pro nás pro všechny pořád nějaký význam.
Ale nic z toho nesouvisí s tím, co sedmnáctého listopadu přesně slavíme. Chyby a neschopnosti a nevyspělosti nás všech občanů a našich lídrů (protože za většinou z trablí jsou právě ony) se možná začaly ozývat už v lednu roku devadesát, ale co to má vlastně co dělat s listopadem a prosincem, které jim předcházely?
Kdybych se nutil na konci října zadumaně stát před státní vlajkou a cítit občanské napojení na tehdejší budování státu, připadal bych si směšně. Ale spolu s tisícovkami lidí chodit po Národní třídě, kde je něco, co se jmenuje “Pravda a láska stage” je naštěstí pořád ještě úplně v pořádku, stejně jako poslouchat Modlitbu pro Martu.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu