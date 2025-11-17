Jak se MacKenzie Scott rozvedla s Bezosem, opravuje střechy a vrací Američanům naději
Třetí nejbohatší žena USA dává miliardy těm, jimž je Donald Trump bere
Pětapadesátiletá spisovatelka a matka čtyř dětí – to není úplně charakteristika někoho, kdo by mohl reálně komplikovat politiku nejmocnějšího muže světa. MacKenzie Scott má ovšem kromě psaní románů zálibu také ve filantropii a na kontě pozoruhodných 40 miliard dolarů, což z ní dělá třetí nejbohatší ženu v USA. Většinu z nich získala v roce 2019 při rozvodovém vyrovnání se šéfem Amazonu Jeffem Bezosem, na rozdíl od svého exmanžela se však MacKenzie Scott politice současné americké administrativy nepodbízí.
Zdá se naopak, že se snaží zachránit to, co se Donald Trump pokouší zničit. Cíleně a štědře podporuje projekty, jež se staly obětí jeho masivních škrtů. Žena, která si pečlivě chrání své soukromí a o níž se ví překvapivě málo, se tak stala nejvýraznější představitelkou trendu, který dodává Američanům naději, že jejich systém vědeckých, kulturních nebo vzdělávacích institucí nějak přežije i bez veřejných financí.
Pokřivené dějiny
V západní části amerického Detroitu stojí strohá hranatá budova, která není na první pohled v úplně nejlepší kondici. Byla postavena na konci dvacátých let 20. století jako kino pro dva tisíce diváků, počátkem šedesátých let se proměnila na svatostánek tamního sboru baptistické církve. A rychle se z ní stalo místo, kudy procházely dějiny.
