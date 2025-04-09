Rajchl: Chci být ministrem zahraničí, ANO nedáme zemědělství ani zdravotnictví
Mimo záznam: Za lídrem SPD v Moravskoslezském kraji – za ministryní Decroix na Vysočinu
Zdravím všechny čtenáře svého newsletteru. Je to jeho poslední vydání, ale politika „mimo záznam“ nezmizí, naopak jí bude víc. Už od příštího týdne totiž rozjedeme upravenou verzi newsletteru překřtěného na Plamínková. Každé úterý a pátek dostanete do schránek krátké postřehy k tomu, co se ve sněmovně, Senátu, na Hradě nebo v regionech děje. A proč je to důležité. Budu se tam na vás s kolegy a kolegyněmi těšit.
Za Rajchlem do Opavy. V Moravskoslezském kraji to bude zajímavé. Ve čtvrtek tam odstartoval kampaň Andrej Babiš a celé ANO, ve středu vyrazil za lidmi besedovat zdejší lídr SPD Jindřich Rajchl. A poodhalil něco ze zamýšlených plánů hnutí Tomia Okamury. Třeba jestli zpoplatnit vysoké školy, kde by hned mohla naskočit otázka, zda všechny obory, nebo jen ty „zbytečné“ – čímž jsou v Rajchlových očích míněna genderová studia.
A tak na to došlo: stát si má podle SPD stanovit, které obory jsou pro něj důležité, a jejich studium v rámci stipendia zaplatit. Například stavařům nebo lékařům. Má to ale háček. Podmínkou pro lékaře je, že musí následně deset let pracovat v Česku. Takže skvělá nabídka pro zájemce o studium medicíny: buď si zaplaťte studium sami, nebo se upíšete k deseti letům práce v českých špitálech.
Další návrh patřil omezení současného volebního práva. „Ať tu volí ten, kdo tu žije alespoň půl roku nebo tu platí daně,“ nechal se slyšet Rajchl. Korespondenční volbu označil za „šmejdstvo“, které volby nakonec nezmanipuluje jen proto, že se nepřihlásil dostatečný počet lidí.
