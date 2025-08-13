Preference vlády v létě 2025 jsme předpověděli – v létě 2023
Mimo záznam: Zpátky do minulosti za zklamanými voliči. Jak vypadá souboj o český liberální střed
Citovat sám sebe zpravidla není úplně cool. Tady se to ale nabízí. Ve světle vývoje preferencí pro vládní strany jsem si vzpomněl na dva roky starý článek. Psal jsem ho poté, co výzkumy poprvé začaly ukazovat, že vláda Petra Fialy ztrácí důvěru. Bylo to v době, kdy byl tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek přistižen reportéry Seznam Zpráv, jak sedí u stolu s Martinem Nejedlým (bývalým poradcem Miloše Zemana napojeným na Rusko) a cosi spolu dlouze řeší. Tato informace vedla ke svolání protestu před Úřad vlády, kde demonstranti požadovali Blažkův odchod. Premiér mu vzápětí udělil „žlutou kartu“.
Článek měl následující závěr: „Vláda na tom z pohledu čísel zatím není katastrofálně. Ano, má nízkou důvěru, ale – vzhledem k tomu, že voliči pěti koaličních stran nevidí alternativu – relativně stabilní preference. Pokud chce nicméně pomýšlet na obhájení mandátu, nynější podpora lehce pod 40 procent, kterou sociologové měří, jí nemusí stačit. Zvláště pokud je nespokojenost ve společnosti tak vysoká jako teď. Poslední vítězství koalice Spolu a většina 108 mandátů v dolní komoře navíc byly do jisté míry číselnou náhodou. Stačilo několik tisícovek hlasů pro sociální demokraty nebo Přísahu a vše mohlo být jinak. Jinými slovy: pokud nižší jednotky procent voličů opustí vládní tábor a ten opoziční zase nižší jednotky posílí, ve sněmovně velmi snadno vznikne zcela jiná konstelace.“
Uplynuly dva roky a situace je skoro navlas stejná. Data výzkumných agentur ukazují, že část bývalých voličů vlády dnes není přesvědčená, že k volbám přijde a znovu některé z pěti stran (počítejme k vládnímu bloku i aktuálně opoziční Piráty) odevzdá svůj hlas.
