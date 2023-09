Vláda má problém

Český premiér neprožívá zrovna zářivý konec horkého léta. Předminulý týden se na pražském Klárově konala demonstrace, která vyslala směrem k Úřadu vlády vzkaz, že pětihodinové posezení ministra spravedlnosti s proruským lobbistou Martinem Nejedlým pro ně byla „poslední kapka“. Dvě stovky demonstrantů požadovaly, aby byl ministr – kvůli zachování důvěryhodnosti celého kabinetu – ze své funkce odvolán.

Schůzku, demonstraci i nejasné vysvětlování Pavla Blažka, co přesně s Nejedlým probírali, stejně jako fakt, že ministr ve funkci zůstává se „žlutou kartou“ (kterou mu dle premiérových slov udělilo vedení ODS), doprovodil průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) s nelichotivým závěrem: kabinetu důvěřuje pouhá čtvrtina zdejší populace. Pro úplnost dodejme, že pouhá dvě procenta vládě důvěřují „zcela“, zatímco těch zbylých 23 vládě důvěřuje „spíše“, tedy s výhradami.

Přísně vzato vycházejí čísla tak, že vládě již nedůvěřuje ani část těch, kteří jedné z pěti stran dali na podzim 2021 svůj hlas. Jak se Blažkova schůzka promítne do příštího šetření, samozřejmě nevíme. Lze však odhadovat, že na důvěryhodnosti kabinetu příliš nepřidá. Co přesně vlastně někdejší voliče koalice zklamalo? A co to znamená pro jejich příští parlamentní volbu, do které zbývají dva roky?

Skřípání zuby

O Lukáši Čápovi se rozhodně nedá říct, že by byl pasivním občanem, který si pouze jednou za čtyři roky splní svou občanskou povinnost u voleb. Pětatřicetiletý zaměstnanec strojírenské firmy, který střídavě žije na vesnici a v menším městě na Vysočině, ve volném čase pečuje o ochranu krajiny. S bratrancem založili spolek, v rámci něhož budují remízky, tůně nebo biopásy. Společně obcházeli zemědělce, vysvětlovali jim svůj záměr a skupovali jejich pozemky, na kterých se starají o biodiverzitu. Čáp je – stejně jako jeho rodina – dlouholetým voličem KDU-ČSL. Lidovcům, respektive koalici Spolu, dal svůj hlas i v posledních sněmovních volbách. Teď ale říká, že to bylo naposledy.

Důvody pro své rozhodnutí vypočítává tři. Tím prvním je úsporný balíček, který vláda představila letos v květnu za účelem snížit deficit státního rozpočtu. Konkrétně mu vadila nulová spotřební daň na „tiché“ víno. „Ačkoli jsem konzumentem alkoholu, s jeho vyšším zdaněním souhlasím,“ říká Čáp. „Nezbavil jsem se pocitu, že se jedná o výsledek tlaku lobby vinařů a střet zájmů politiků z mnou volené strany KDU-ČSL, případně i z ODS,“ vysvětluje. Právě na střet zájmů, tehdy na ten Andreje Babiše, podle svých slov upozorňoval vždy při sporech v místní hospodě. „Bohužel se teď moje strana zachovala úplně stejně jako Babiš. Krátila, kde se dalo, s čímž obecně souhlasím, ale pak dá výjimku jednomu druhu alkoholu, což je morálně naprosto neospravedlnitelné, je to k smíchu,“ říká. Teď mu tito kamarádi předhazují, že lidovce volil, že je to horší než za Babiše, což svou volbou dopustil. „Říkají mi: ,Ty se k tomu vůbec nevyjadřuj.‘“

Druhý důvod souvisí s jeho volnočasovou aktivitou, tedy s ochranou přírody. Čápa naštvaly úpravy zemědělských dotací, kdy vláda podle něj příliš ustoupila tlaku „agrární lobby“ a zemědělci dnes nejsou nuceni zavádět v krajině taková opatření, jež ve volném čase produkuje on: tedy remízky nebo tůně, které krajině jednoznačně pomáhají: „Vláda bohužel nehájí budoucí, ale současné zájmy.“