Polsko si říká o americké jaderné zbraně

Otázka, na kterou zná odpověď jen prezident Duda, zní, proč se k takto delikátní věci rozhodl promluvit v rutinním novinovém rozhovoru. Není to překvapivé. Andrzej Duda se za deset let svého prezidentství nenaučil diplomacii a s pravidelností dělá v tomto oboru zásadní chyby. Jel na oslavu narozenin Miloše Zemana a pak se divil, s kým vším tam sedí. Uspěchal setkání s Donaldem Trumpem a svou zemi ponížil tím, že ho Trump přijal v lobby, na konferenci, na pár minut. To jsou jen příklady z posledních měsíců.