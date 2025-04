Dobrodruh, který pomáhal

Před měsícem jsem se ptal v rámci výuky svých studentů na střední škole, jestli znají nějaké tuzemské válečné zpravodaje. Většina z nich jmenovala Jaromíra Štětinu. Byla to pro ně vlastně „jen“ historická postava, jako válečný zpravodaj skončil dříve, než se většina z nich narodila. Dohodli jsme se, že v příští hodině jim o něm řeknu víc, a při přípravě na tuto přednášku jsem si uvědomil (aniž by mě jakkoli napadlo, že se za pár týdnů budu chystat na jeho pohřeb), jak výraznou stopu v české žurnalistice a společnosti zanechal. Je to odkaz, o kterém rozhodně stojí za to vyprávět nejen studentům žurnalistiky.