Plamínková: Piráti a Motoristé sítím a sobě – Rozsudek v kauze Čapí hnízdo – Jakou vládu chce Česko
Kdo roste díky generaci prvovoličů, která teprve hledá svou stranu a slyší na sociální sítě
Zdravím všechny čtenáře a čtenářky newsletteru Plamínková. Tentokrát se podíváme na mladé voliče a na to, komu už několik týdnů pomáhají – je to totiž pozoruhodný liberálně-konzervativní souboj.
O kom se mluví
Každé volby se o nich hodně mluví, po každých volbách se na ně trochu zapomíná a v posledních několika volbách dokázali být důležitou silou, která ovlivňuje výsledky. Řeč je o mladých voličích, kteří se opět dostávají do centra pozornosti.
Naposledy na ně upozornil sociolog Martin Buchtík poté, co vyšel další z nedělních průzkumů agentury STEM. Šetření se v mnoha ohledech týden od týdne nemění, se dvěma výjimkami: Piráti a Motoristé sobě už několik týdnů stabilně rostou.
