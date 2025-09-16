0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jak chce Čína změnit svět
16. 9. 20254 minuty

Plamínková: Piráti a Motoristé sítím a sobě – Rozsudek v kauze Čapí hnízdo – Jakou vládu chce Česko

Kdo roste díky generaci prvovoličů, která teprve hledá svou stranu a slyší na sociální sítě

František Trojan

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Zdravím všechny čtenáře a čtenářky newsletteru Plamínková. Tentokrát se podíváme na mladé voliče a na to, komu už několik týdnů pomáhají – je to totiž pozoruhodný liberálně-konzervativní souboj.

O kom se mluví

Každé volby se o nich hodně mluví, po každých volbách se na ně trochu zapomíná a v posledních několika volbách dokázali být důležitou silou, která ovlivňuje výsledky. Řeč je o mladých voličích, kteří se opět dostávají do centra pozornosti.

Naposledy na ně upozornil sociolog Martin Buchtík poté, co vyšel další z nedělních průzkumů agentury STEM. Šetření se v mnoha ohledech týden od týdne nemění, se dvěma výjimkami: Piráti a Motoristé sobě už několik týdnů stabilně rostou.

