Obézní auta ovládla městské ulice a ohrožují děti. Nastal čas regulovat SUV? 

Není to pouze optická iluze a zdaleka se netýká jen Prahy. Mezinárodní neziskovka T&E propagující udržitelnou dopravu v Evropě a její Clean Cities Campaign spočítaly, že průměrná výška kapoty u nových aut roste v Evropě o půl centimetru za rok. Mezi lety 2010–2024 se zvedla ze 76,9 na 83,8 centimetru. A nejde jen o to, že velká SUV působí v historické městské zástavbě jako pěst na oko. Vyšší kapota představuje větší bezpečnostní riziko, a to zejména pro děti.