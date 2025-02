Nekonsolidovaný Hřib má šanci na změnu. Co ukázalo nejnovější šetření voličských preferencí

Piráti, 4,8. S dalším šetřením voličských nálad přišla tento týden agentura NMS Market Research. Dva dny poté, co si Piráti zvolili celostátního lídra do voleb, kterým bude předseda strany Zdeněk Hřib, vysvitlo v průzkumu u České pirátské strany číslo 4,8 procenta – a v takové konstelaci by se strana těsně nedostala do Poslanecké sněmovny. Hned na startu zmiňme, že se pohybujeme v rámci statistické chyby a jiné průzkumy Pirátům přisuzují nad pět procent; například STEM naposledy přisoudil Pirátům 5,3 procenta, Kantar dokonce 7,5.