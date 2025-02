„Vidlák ze Slavičína“ povede Piráty do sněmovních voleb a slibuje, že se s ním „nebudeme nudit“

Piráti si do Zlína přijeli na své celostátní fórum zvolit lídra či lídryni do sněmovních voleb. Nebudeme napínat: předseda strany Zdeněk Hřib, jehož vyzývatelkou byla senátorka Adéla Šípová, byl podle očekávání zvolen již v prvním kole. A byl to právě předseda Hřib, společně s organizátory pirátského setkání, kdo se snažil nabudit dojem, že energie Pirátům nechybí. Nebál se přitom ani převleků a rekvizit: nejprve vítal příchozí delegáty a hosty v kroji coby „vidlák ze Slavičína“, čímž odkazoval na svůj mimopražský původ. Stejnými slovy jej před časem označila pražská politička ODS Alexandra Udženija. Jen místo pálenky rozdával letáky, na kterých byly vypsané Hřibovy oblíbené rétorické figury: odvaha opravit Barrandovský most nebo volební úspěchy Pirátů v Praze.