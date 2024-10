Nedůvěra vládne světem. A prolomit se dá

příběh je to vždycky podobný, myslím, že novinářští kolegové z deníků už mohou mít připravenou šablonu. V některé tuzemské vesnici nebo městě má vzniknout sociální služba. Občané se o tom dozví, vymohou si referendum a v něm nápad odmítnou. Následuje několik dní trvající spor na sociálních sítích, ve kterém se střetnou pohoršení a chápající lidé. Jejich poměry se liší podle toho, zda navrhovaná sociální služba byla “problémová a nikdo se to nestydí říct” (řekněme zázemí pro lidi těsně po vyléčení z alkoholismu), nebo je “problémová, ale někomu už je žinantní o tom mluvit” (takže lidé s mentálním handicapem), nebo “problémová” není. To bývají domovy pro seniory.