Máme střechu nad hlavou, takže můžem v klidu slavit. Desku roku podle cen Vinyla natočil rapper Anki

Loni na začátku října jsem o albu mimo jiné napsal: „Anki rapuje o spokojeném a dobrém životě. Mohlo by to znít jako něco banálního, vcelku neambiciózního, ale optikou jeho zážitků a zkušeností to vůbec není málo... Každá ze skladeb zachycuje nějaký střípek napětí či stresovou epizodu, kdy je Anki vděčný, že už skončila.“ A přestože je Ankiho rap plný hledání bezpečí a harmonie, nepůsobí vůbec maloměšťácky, naopak je plný vděku někoho, kdo umí ocenit, že se tentokrát neděje nic dramatického – ostatně No More Drama se jmenovalo jeho předchozí album z roku 2022.