Dělám si to hezký

Poprvé si za mikrofon stoupl až v šestadvaceti, a to ještě na popud svého kamaráda. Nikdy předtím by ho to nenapadlo. „Nikdo mi neřekl, ať to udělám,“ odpovídá s pousmáním Anki na dotaz, proč s rapem nezačal dřív. „Chodil jsem do práce, byl jsem vychovaný prací a nijak jsem se nesnažil vybočovat,“ vysvětluje hodnoty, které hrají ve vietnamské výchově prim a jež celé dospívání i ranou dospělost následoval. Umělecká dráha nebyla variantou.

Ovšem od chvíle, kdy natočil první singl Con chưa lấy vợ (Ještě nejsem ženatý) a následně přešel z vietnamštiny do češtiny, stal se z Ankiho Trana jeden z nejoriginálnějších hlasů tuzemského rapu. Pokud si ve svém vietnamském rapu utahoval z rodičovských nároků a vietnamských stereotypů, v českých skladbách na základě osobní zkušenosti a příběhu zachytil širší pocity a zážitky druhé vietnamské generace vyrůstající v Česku, která už nechce život podřizovat jen dřině.