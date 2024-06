Hledání dobrých důvodů pro zákazy

Čtete jeden z našich pravidelných newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Píšou je pro vás Tomáš Brolík, Pavel Turek, Magdaléna Fajtová, František Trojan, Ondřej Kundra, Jiří Sobota, Silvie Lauder a Andrea Procházková.

Dobrý den,

zákazy jsou ožehavá a lákavá věc. Na světě je tolik škodlivých a zbytečných věcí. O zbytečnost nejde, tam se ještě zakazovací touha u většiny z nás neprobouzí, ale škodlivost, to je jiná. Ekonomové zdravotnictví vám vcelku přesně vypočtou, kolik který zlozvyk stojí veřejné pojištění peněz, za které by bylo možné třeba kupovat léky a nepořádat lidové sbírky. K čemu jsou na světě sladké limonády? Našim tělům nijak neprospívají, výhradně jim škodí, není tu žádné “sice ano, zato ale…” Bez sladkých limonád by byl svět zdravější.