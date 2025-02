Elon Musk vzkazuje: Odejděte, dokud je čas!

Ještě včera mou ranní kávu doprovázely barvité představy o tom, jak Spojené státy převezmou zničené Pásmo Gazy, nějakým způsobem z něj proti jejich vůli „odsunou“ či „přemístí“ dva miliony tamních obyvatel (včetně bojovníků hnutí Hamás) na území států, které je nechtějí přijmout, a pak Gazu promění v luxusní přímořské letovisko. Nápad zazněl na společné tiskové konferenci amerického prezidenta s izraelským premiérem Netanjahuem, jenž ho (s mírně pobaveným výrazem) popsal jako plán, který diskusi posouvá „na novou úroveň“ a který „stojí za zvážení“, protože „je to něco, co by mohlo přepsat dějiny“.