Co poslouchá premiér při sestupu, proč Tykač žaluje pirátku a Šlachta nemění dres
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Odtajněný repertoár Andreje Babiše. Možná víc, než bychom potřebovali, se dozvídáme o tom, co premiér poslouchá. Víme například, že když se fotí do kampaně, hraje prim boyband One Direction a jejich skladba What Makes You Beautiful. Když vyhraje volby, zazní italský hit Sarà perché ti amo. A teď už víme i to, co si premiér pouští při výstupech do hor – při zdolání vrcholu s nadmořskou výškou tisíc a více metrů zazní Nothing’s Gonna Stop Us Now. Tým newsletteru Plamínková šel ale dál – a to doslova. Díky tomu, že setrval na Lysé hoře, zjistil, že píseň, kterou si premiér pouští při sestupu, je Livin’ on a Prayer od Bon Joviho. Na otázky Respektu ovšem premiér odpovídat příliš nechtěl. Jediná zpráva z Moravskoslezského kraje je, že premiér po Hynkovi Kmoníčkovi na post národního bezpečnostního poradce nikoho nehledá, jak již před časem napsal Respekt, a že českého vězně v Číně „řeší Macinka“. Pak ale improvizovaný rozhovor ukončil. Odpověď, jak a s kým se dnes debatuje na Úřadu vlády o bezpečnostní politice a s kým, tak nevíme.
Sledování úředníků pod drobnohledem. Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) Respektu potvrdil, že obdržel podnět k prověření případu v kauze plošného monitoringu počítačů zaměstnanců ministerstva zdravotnictví. Úřad podle ředitele kanceláře Josefa Štípského v rámci předkontrolních úkonů už v první polovině srpna oslovil ministerstvo. K otázce, zda došlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů, se ale ÚOOÚ zatím nechce vyjadřovat, dokud nebude šetření uzavřeno. Úřad pro ochranu osobních údajů už nicméně sdělil důležitou věc: protože je ministerstvo státní úřad, nemůže od něj dostat pokutu. Má ale pravomoc přikázat nápravu – tedy určit, co ministerstvo udělalo špatně, a stanovit lhůtu, dokdy musí zjištěné nedostatky odstranit. Podle informací redakce se zaměstnanci rovněž obrátili na Státní úřad inspekce práce, který už pokutu udělit může. Za neoprávněné narušení soukromí zaměstnanců je to podle zákona až jeden milion korun. Pokud by zjistil „pouze“ to, že ministerstvo zapomnělo pracovníky řádně informovat o rozsahu a způsobu kontroly, horní hranice pokuty činí sto tisíc korun. Ministerstvo vedené Adamem Vojtěchem (za ANO) se proti nařčení ze „šmírování“ brání. Monitoring obhajuje opatřeními v oblasti kybernetické bezpečnosti a odmítá, že by byl přístupný i obsah komunikace zaměstnanců. Zaměstnanci, kteří proti tajnému sledování sepsali petici, se však nadále obávají zásahu do soukromí a možného úniku citlivých dat.
Půl hodina pro obranu. Než se příští týden vrátí poslanci do svých lavic, aby se zabývali prezidentským vetem zákona o rozpočtové odpovědnosti, centrum politického dění osciluje mezi Senátem a Letenskou ulicí, tedy sídlem ministerstva financí. V horní komoře parlamentu senátoři vracejí jeden zákon za druhým, na rezortu financí ministryně Alena Schillerová (ANO) přijímá jednoho ministra za druhým. A stíhá si odběhnout i do Senátu, když se zrovna řeší elektronická evidence tržeb. Tam novinářům poodkrývá, jak vypadají jednání o rozpočtu. Třeba ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelku (ANO) si pozvala podruhé, napoprvé nejrozsáhlejší kapitolu státního rozpočtu nestihli po několika hodinách dojednat, a celá ministeriáda se tak prodloužila o další den. „Nestihnu jet na Zemi živitelku, to mě moc mrzí,“ dodává Schillerová. Na ministra obrany Jaromíra Zůnu (za SPD) si ale vyhradila jen půl hodiny. A na některé schůzky, jako třeba s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, dorazil i premiér Andrej Babiš (ANO). „Znáte ho, je to pro něj důležité,“ uvádí Schillerová. Babiš zůstal i na jednání s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem (za SPD). Právě zdravotnictví a dopravní infrastrukturu vláda označila za své rozpočtové priority. Obrana to podle přidělené časové dotace není. Zůna nicméně při odchodu z Letenské ujistil, že peníze na splnění závazku dvou procent HDP budou.
Ten druhý Vondráček a Vánoce v létě. Mezitím v Senátu obhajoval zákon o státních zaměstnancích poslanec Vondráček. Ale nikoli jeho předkladatel, Radek Vondráček z ANO, nýbrž Libor Vondráček (Svobodní). Ten redakci v senátních kuloárech řekl, že mu s prosbou o zástup volal přímo jeho jmenovec, který si ještě tento týden vzal dovolenou. Před senátory tak hájil i svůj pozměňovací návrh omezující pravomoci prezidenta, který byl jedním z důvodů, proč zákon senátoři zamítli – a někteří z nich avizují, že podají i stížnost k Ústavnímu soudu. Jde o pravomoc prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. V očích Libora Vondráčka byl ale klid: ví, že má v zádech většinu v Poslanecké sněmovně, která senátory přehlasuje. Rozladěný byl nicméně kvůli jinému zákonu, který senátoři vrátili do sněmovny – elektronické evidenci tržeb. Stěžoval si, že koaliční partneři nepodpořili návrh, aby byli z evidence vyjmuti prodejci vánočních stromků: „Když je mají prodejci kaprů, tak si to zaslouží i stromkaři.“ Nevylučuje tak předvánoční pokus o novelizaci. „A pak vyjmeme i pivo,“ vtipkuje vládní poslanec. Nebo ne?
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