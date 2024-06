Vary 1: Viggo Mortensen propašoval do westernu tragickou romanci

Roli v tom sehrálo nejen to, že se podařilo Mortensena přesvědčit, aby festival navštívil a převzal na úvod cenu, ale i úzká spolupráce mezi přehlídkou a distribuční společností Aerofilms, která snímek nasadí do českých kin už během přehlídky. Taková synergie má přitáhnout do kin ty diváky, kteří festival vynechají, ale zpráva o „Aragornovi ve Varech“ se k nim donese.