TOP 10 událostí ze zimní přílohy Sezona

V aktuálním dvojčísle Respektu najdete vloženou osmdesátistránkovou přílohu Sezona s kulturními tipy na celou zimu a velkou literární přílohou. Pokud přemýšlíte, jak si už v následujících dnech zpestřit s kulturou život, zde je výběr filmů, koncertů, divadelních představení a výstav, které jsou dostupné už v těchto dnech, nebo je velmi brzy čeká premiéra.

Wonka - v kinech od 14. 12.

Studio Warner Bros. globálnímu publiku osladí Vánoce filmem, který by mu mohl spolehlivě vydělávat i dlouhodobě. Jako to dělaly dřívější adaptace slavné knihy anglického spisovatele Roalda Dahla Karlík a továrna na čokoládu, na kterou studio vlastní filmová práva. Nový snímek Wonka je inspirovaný „příběhy zrození“ komiksových superhrdinů. Vypráví o tom, jak se Willy Wonka stal Willym Wonkou, geniálním vynálezcem sladkostí. Hlavní roli ve filmu Paula Kinga hraje Timothée Chalamet, který – jak ukazují dosavadní divácké průzkumy – garantuje nebývalý zájem dívčího publika mladšího 25 let. Sekunduje mu Hugh Grant coby nonšalantní, distingovaný, napučený pomocník Umpa-lumpa. Oba před sebou mají výzvu být lepší než jejich předchůdci. Na Oscara několikrát nominovaná klasika Willy Wonka a jeho čokoládovna z roku 1971 a komerční hit Karlík a továrna na čokoládu z roku 2005 režiséra Tima Burtona v hlavní roli s Johnnym Deppem.

Jakub Matuška aka Masker: Koule aneb Cestou k propasti mineš deset kamenů Galerie Villa Pellé, Praha, 18. 10. –7. 1.

Druhá vynikající výstava Jakuba Matušky v jednom roce. Po prezentaci v Alšově Jihočeské galerii se představuje i v Praze a pokračuje s pomocí kurátora Jiřího Ptáčka v mapování zkušeností usazeného muže středního věku: „Domněle nekonečný večírek mládí skončil. Čas se rozkrájel na sled pracovních termínů a rodinných povinností. Dokonce i slovo ,dovolená‘ nabylo svého bolestivě pravého významu.“

Maestro - od 20. 12., Netflix

Broadway by bez něj zněla jinak. Stejně tak Newyorská filharmonie, kterou jako dirigent vedl přes tři dekády. Leonard Bernstein, mimo jiné autor hudby k muzikálu West Side Story, byl jedním z nejklíčovějších skladatelů a dirigentů 20. století. Nepřekvapí proto, že si takto prominentní figuru vybral za námět svého druhého filmu Bradley Cooper. Po pět let starém debutu Zrodila se hvězda hledal látku, která by potvrdila jeho pozici slibného režiséra a optimálně mu vynesla nejen další várku nominací na Oscara, ale také rovnou sošku v některé z kategorií režie nebo herecký výkon. Kulturním kapitálem prostoupený Bernstein je v tomhle ohledu ideální materiál. Cooper nejen režíruje, ale i hraje titulní roli, a to ve věkovém rozpětí od 20 do 70 let. „Díkybohu, Maestro není typický životopisný film, jakkoli se vás trailer snaží přesvědčit o opaku,“ napsal v recenzi server Collider. Komentoval tím fakt, že se Cooper nesoustředil na obligátní „zrození génia“, ale na čtvrtstoletí trvající vztah mezi Bernsteinem a jeho ženou Felicií Montealegre. Maestro je tak do velké míry milostným příběhem, portrétem manželství pod stále většími nároky a také portrétem Bernsteinovy hudby. Snímek vznikal s posvěcením skladatelovy rodiny a v produkci Stevena Spielberga a Martina Scorseseho, kteří byli oba před Cooperem s projektem spojováni jako jeho případní režiséři.

Ferrari - v kinech od 4. 1.

Michael Mann je vypravěčem příběhů výrazných, často neúprosných mužů v krajních situacích nebo solitérů působících mimo systémy. Takový byl i Enzo Ferrari, nejprve automobilový závodník, později zakladatel nejslavnější automobilové značky a muž, který v principu stál u zrodu závodů formule 1. Snímek jednoduše nazvaný Ferrari je zasazený do roku 1957 a sleduje muže v několikeré krizi – profesní, osobní i manželské. Smrt jeho syna se tu potkává s bankrotem jeho společnosti. Plán závodníka za zenitem je prodat co nejvíce rychlých aut co nejvíce bohatým mužům, což se mu má podařit, pokud v Itálii vyhraje dnes už neexistující závod Mille Miglia. Zahraniční r