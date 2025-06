Sběratelský zázrak na Hané

Kdyby někdo naši současnou výtvarnou scénu převedl do podoby pohádky, Josef Maixner by v ní představoval energického chlapíka, který se znenadání zjevil uprostřed malebného města Kroměříž. Odtud by do země šířil dobrou náladu, k tomu štědrou dávku peněz pro potřebné, všichni by ho za to měli rádi a rychle by si díky tomu vybudoval větší popularitu než uměním daleko ostřílenější aktéři a aktérky celého příběhu.