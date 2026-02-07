Fraška v Národní galerii: Klempíř zrušil výběrové řízení, na nové vedení se bude dál čekat
Favoritka Olga Kotková se o zrušení konkurzu nedozvěděla od ministerstva, ale od Respektu
Ministr kultury Oto Klempíř ve čtvrtek oznámil, že ruší aktuální výběrové řízení na nové vedení Národní galerie Praha a že v nejbližší době vyhlásí nové. Galerii bude dál pověřeně řídit Olga Kotková, která ve funkci od března dočasně nahradila Klempířem odvolanou ředitelku NGP Alicji Knast.
Právě Kotkovou ministrovi coby vítězku nyní anulovaného výběrového řízení vyhlášeného ministerstvem podle informací Respektu doporučila odborná komise. Stalo se tak už před čtrnácti dny, ve čtvrtek 18. června. Pak následovaly dny, které klání o jednu z nejprestižnějších funkcí v české kultuře proměnily v totální frašku. A vše korunuje fakt, že o zrušení výběrového řízení se Olga Kotková dozvěděla nikoli od ministerstva kultury, ale od Respektu. „Je to pro mě naprosto nová informace, musím ji vstřebat,“ říká do telefonu očividně překvapeně. Proto zatím ani neví, zda se přihlásí do nového výběrového řízení, které Klempířův úřad hodlá vyhlásit.
Chceme změny, které nechceme
Do závěrečného druhého ústního kola s Kotkovou postoupili ještě Aleš Seifert a Marcel Fišer, aktuální šéfové krajských institucí – Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou a Galerie výtvarného umění v Chebu. Seifert finále konkurzu absolvoval, ale druhý den z výběrového řízení demonstrativně odstoupil, protože nesouhlasil s jeho průběhem. A pár dní po něm s rezignací přišel také Fišer.
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