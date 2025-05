Malé země bývají hodně egocentrické, říká islandský stand-up komik Ari Eldjárn mířící do Prahy

V Praze poprvé vystoupí 7. května v Divadle U Hasičů v rámci bondovsky pojmenovaného večera From Iceland With Love a už dopředu ví, že jedna kultura je Islandu i Česku společná. „Možná mi to nebudete věřit, ale na Islandu jsou nesmírně populární Pat a Mat. Dlouho se vysílali v televizi, ale nikdo je nezná jako Pata a Mata. Jsou to Klaufabárðarnir, což znamená nešikové,“ popisuje na úvod videohovoru s tím, že kutilská chuť opravit si věci po svém – byť provizorně a fušersky, než aby člověk zavolal profesionála – je něco, co Island s Českem spojuje.