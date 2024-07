Zbrojař Strnad je na startupovém lovu 

Čeští investoři, kteří vyhledávají na trhu budoucí hvězdy svých oborů, obvykle sázejí na aktuální „jistoty“. K oblíbeným cílům patří softwarový vývoj pro nadnárodní korporace, specializované vyhledavače nebo třeba zásilková služba. S tím, jak se rozpadá jedna dosavadní evropská jistota (bezpečnostní situace), se zároveň objevují i nové příležitosti s perspektivou proměny v diamant. Třeba firmy, které vyvíjejí technologie s možným vojenským využitím, u nichž se dá předpokládat, že budou kvůli bobtnajícím armádním rozpočtům západních zemí stále žádanější. Proto se nyní do hry vkládá zástupce velmi tradičního průmyslu. Zbrojařská skupina Czechoslovak Group (CSG) chce ve spolupráci s fondem Presto Ventures poslat do firem, které vyvíjejí technologie s perspektivou vojenského využití, téměř čtyři miliardy korun. Taková ambice nemá v Česku obdoby a podtrhuje rostoucí pozici majitele Czechoslovak Group Michala Strnada, který je ve svých jednatřiceti letech druhým nejmladším českým miliardářem. Jeho firmy hlásí roční tržby více než 40 miliard korun a posouvají ho do pozice globálně významného hráče.