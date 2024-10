Utéct do skal a nechat temnotu, aby se vkrádala do duše

Otázka, co k tomu návštěvníky vede, zní trochu úsměvně – jsme přece v Českosaském Švýcarsku, tedy v jedné z nejpopulárnějších turistických lokalit jak v Česku, tak v Německu. Ale faktem je, že chození do temných skal ještě relativně nedávno nikdo dobrovolně nepodstupoval. V 18. století se něco změnilo. Lidé do zdejších skal začali chodit, dokonce v tom našli takové zalíbení, že v nich vybudovali pěší stezky a hospody s občerstvením. Podobná proměna se ve stejnou dobu odehrála v mnoha koutech Evropy. Výlet do skal, hor nebo temného lesa už nepředstavoval děsivý, ošklivý či prostě nezajímavý zážitek, začal být naopak vyhledávaný. Stal se romantickým. A Českosaské Švýcarsko je ideálním místem k pochopení, jak a proč k téhle proměně došlo.