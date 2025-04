Tragédie u jezera číslo šest: lidé hypnotizují modrou křivku grafu, kupují balenou vodu a nevědí, co můžou jíst 

Je to tu moc blízko ohnisku benzenu, karcinogenní látce, která se u „šestky“ – jednoho ze soustavy jezer vzniklých po ukončení těžby štěrkopísku mezi Hustopečemi a Miloticemi nad Bečvou – poslední únorový pátek vylila z havarovaného nákladního vlaku. Okolnosti jsou známé: vlak tudy jel z nedaleké chemičky DEZA do ostravské chemičky BorsodChem, jedovatou látku vezl v sedmnácti vagonech, vykolejil, vznítil se, vagony se žárem tavily, přes tisíc tun benzenu uniklo do země a ovzduší. Nebezpečná látka zamořila jezero. Od té doby se tu už třetí měsíc snaží hasiči a sanační firma zajistit, aby ekologická katastrofa co nejméně zasáhla do přírody a života lidí.