To si nemůžu vzít čepici, kterou mi někdo přiveze z Ameriky? Hnutí ANO se zkouší odstřihnout od Trumpa

Tuto neděli se v politických debatách do úzkých dostali zejména zástupci hnutí ANO. Globální chaos, který rozpoutal Donald Trump oznámenými a následně odloženými drakonickými cly, je totiž nutí k přehodnocení jejich dřívější podpory amerického prezidenta. Zejména když s ostrým vyjádřením přišel během týdne sám šéf strany Andrej Babiš, který prohlásil, že nerozumí tomu, co těmito kroky americký prezident sleduje, a uvažuje dokonce nad tím, že to neví ani Trump sám. „Je to blázinec, šílenství,“ řekl Babiš.