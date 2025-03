The Atlantic: Zapomeňte na volný trh nebo cla. Trump chce americkou ekonomiku politicky ovládnout

Většina oligarchů se podřídila. Ti, kteří tak neučinili, šli do vězení. Případně do exilu, pokud se nechtěli stát obětí ruské epidemie vypadávání z oken. (Chodorkovskij byl uvězněn, a to za podvody a daňové úniky, ale ve skutečnosti šlo o trest za podporu nezávislých médií a opozičních stran.) Od té doby platí jedno – pokud chcete v Rusku ekonomicky uspět na nejvyšší úrovni, sympatie k Putinovi jsou pro to podmínkou.