Putinův trumf. Proč Rusové uvěznili známou novinářku žijící v Praze

Pokaždé když ředitel ruskojazyčné televize Current Time Pavel Butorin zvedne hlavu od svého počítače, vidí kolem sebe svoji ženu Alsu. Její fotku má v pražské kanceláři Svobodné Evropy, odkud pracuje, vylepenou hned na několika místech na zdech, což je ale také zároveň jediná možnost, jak se s ní může vidět. Novinářku Alsu Kurmaševu nechal před pěti měsíci uvěznit ruský prezident s odůvodněním, že se v zemi nezaregistrovala jako takzvaná „zahraniční agentka“.

Aktuálně je jednou z několika západních rukojmí, které Vladimir Putin drží, a její šance dostat se na svobodu nejsou velké. Existuje ale jedna možnost, jak by se to žurnalistce, propojené s Českou republikou, mohlo podařit.

Najít další důvod

Když se rusko-americká novinářka loni v květnu rozmýšlela, zda se z Prahy, kde se svým mužem dlouhodobě žije, vydá na rizikovou cestu za nemocnou matkou žijící v Kazani, dva tisíce kilometrů vzdáleném administrativním centru ruského Tatarstánu, věděla zhruba, do čeho jde. Kvůli tomu, že novinářka spolueditovala knížku s ruskými respondenty odmítajícími válku na Ukrajině, existovalo reálné riziko, že v Rusku skončí za mřížemi. Potřeba vidět matku a být jí v těžké chvíli nablízku, ale byla silnější. A tak Kurmaševa sedla do letadla a rozhodla se hrát vabank. Nebylo to poprvé, kdy takto do Ruska jela.

Její manžel naposledy slyšel její hlas loni 18. října, kdy mu poslala audiozprávu. „Říkala, že ji odvádějí muži v kuklách,“ říká Butorin. Co se stalo, mu plně došlo o něco později, když se k němu o tom dostal videozáznam. „Pro mě a naše děti to byl šok,“ říká Butorin.

Kurmaševa byla postupně obviněna z několika věcí: že při cestě do Ruska nenahlásila úřadům, že je vedle ruského pasu držitelkou i amerického, že eráru nesdělila, že je „zahraniční agentkou“, a že šířila „lživé informace“ o ruské armádě. Nenahlášený druhý pas – Kurmaševa zřejmě tuto povinnost opomněla splnit – byl v ruském právním prostředí dlouho považován za přestupek. Po rozpoutání války proti Ukrajině se ale paragrafy zpřísnily na trestný čin – a právě tohle formálně usnadnilo její zadržení.

V jejím případě k tomu došlo na začátku června patnáct minut před odletem jejího letadla z Kazaně směr Praha. Policie jí zakázala vycestovat z Ruska, byly jí odebrány oba pasy, dokud nebude rozhodnuto, co s ní bude tamní justice dál dělat. Na verdikt čekala v domácím vězení v Kazani. „Mezitím úřady hledaly další důvod, proč by ji mohly držet v zemi,“ říká Butorin. A to se podařilo: za neoznámení pasu sice Kurmaševa nakonec dostala pokutu sto eur, když už si ale myslela, že je z nejhoršího venku, byla v říjnu znovu zatčena.