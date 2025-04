Okamurova SPD: Chceme vládnout, žádnou tichou podporu ANO

Jistou pobídkou k odvaze „jít do toho“ může podle Charváta být dosavadní počínání administrativy Donalda Trumpa. Pokud, říká politolog s odkazem na nedávnou ostudně zpackanou on-line schůzku nejvyšších představitelů USA, může praxe vypadat i tak, že informace o bombardování cizího státu si vládní představitelé supervelmoci vyměňují na soukromé komunikační platformě Signal a ještě k tomu nechtěně přizvou kritického novináře, pak si Okamura může s klidem položit otázku, proč by nemohl v České republice vládnout on a jeho lidé.