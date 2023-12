Několik osvědčených rad pro naše bigotní spoluobčany

Z osmi miliard lidí na planetě tvoří Židé jenom 16 miliónů – ale mnohem, mnohem více na ní žije antisemitů. Někdy si dělám legraci, že kdybych byl o trochu větší cynik, přestal bych odhalovat případy předsudečného chování proti Židům a raději se nechal najmout do služeb svých početných a lépe zajištěných bigotních spoluobčanů. Radil bych jim, jak to zařídit, aby jim jejich chování prošlo. Antisemitismem se zabývám deset let a za tu dobu jsem se neochotně proměnil v experta na všechny možné způsoby, jimiž se antisemitští aktivisté snaží svou nenávist maskovat.

Lidé se musí naučit takové taktiky rozpoznávat a rázně je odmítat. Poslední dobou se až příliš šíří ochota antisemitismus omlouvat nebo jinak ignorovat, antisemitské předsudky dnes bují ve všech společenských vrstvách - a je tomu mimo jiné právě proto, že mocní lidé po celém světě začali svou nenávist šířit podle stejného a osvědčeného návodu. Činí tak následovně: