(Ne)šťastný hlavák. Má brutalistní halu nahradit otevřená dřevostavba?

Cestující, kteří vystoupí z vlaku na pražském hlavním nádraží, nečeká obzvlášť příjemný vstup do české metropole. Pokud vyjdou z nástupiště „nahoru“ na magistrálu, ocitnou se tváří v tvář rušné tříproudové dálnici a šedivému parkovišti. V případě, že sjedou z peronu po eskalátorech dolů a projdou podchodem do odbavovací haly, čeká je o poznání snesitelnější uvítání. Do červené barvy laděný, ovšem trochu potemnělý interiér ze sedmdesátých let minulého století navozuje retro atmosféru, zároveň je zaplněný obchody a restauracemi, takže působí nepřehledně i trochu lacině. Po východu z haly každopádně následuje další střih: průchod špinavým parčíkem, kde je lepší se příliš nezastavovat a rychle projít směrem k několik minut vzdálené tramvajové zastávce.

Mezi městskými politiky i veřejností panuje shoda, že současná tvář nádraží příliš neodpovídá ideálu moderního železničního terminálu pro 21. století – a chtěli by to změnit. Radikální návrh přestavby od dánského studia Henning Larsen Architects, který minulý týden vzešel z mezinárodní soutěže jako vítězný, však zapůsobil jako blesk z čistého nebe a vyvolal velmi kritické reakce. Koncepce pojmenovaná Šťastný Hlavák totiž navrhuje většinu výše popsané odbavovací haly ze sedmdesátých let zbourat a na jejím místě vytvořit projekt, jehož dominantním prvkem je mohutná otevřená dřevěná konstrukce připomínající pergolu.