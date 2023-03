Návštěvy sousedních zemí, noví ústavní soudci, vztahy s médii. Petr Pavel popsal plány na prvních sto dní

Zvolený prezident Petr Pavel plánuje podrobný program na prvních sto dnů v úřadu hlavy státu. Řekl to v pátek na debatě Respektu v pražském kulturním centru DOX, kterou moderoval šéfredaktor týdeníku Erik Tabery.

„Část lidí říká, že to může pocházet od Napoleona, z jeho druhého císařského období, které skončilo neslavně bitvou u Waterloo. Jiní to váží k americkému prezidentu Rooseveltovi, který to pojal konstruktivněji. To bylo v období hospodářské krize a cílem bylo z ní Spojené státy rychle vyvést. Na těch sto dní tak požádal Kongres o intenzivní práci při přijímání zákonů,“ popsal prezident, jakým přístupem se chce po nástupu na Pražský hrad inspirovat.