Lipavský: Pokud Trump uvalí na EU zvýšená cla, odpovíme stejně. Odveta už je připravena

Karel Havlíček řekl, že ANO je rovněž pro posilování obrany, ale je prý striktně proti „honu za procenty“. Zda by se tak v příští vládě rozhodl přijmout závazek pěti procent, podle něj zatím není vůbec na stole. „Pokud na to nebudeme mít peníze, pokud to nebude řádně vysoutěženo a pokud se neshodneme na tom, kam ty peníze mají jít, je to bezpředmětná debata,“ prohlásil a několikrát pak zopakoval, že současná vláda neuvedla, odkud chce vzít prostředky na navýšení výdajů na obranu.