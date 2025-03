Máma se o mě bojí, ale jsem ochotná padnout za vlast

Z pohledu české armády jde o neustále se opakující rutinu, kdy jeden turnus střídá další, ten aktuální je přesto v něčem výjimečný. Vojíni a vojínky, kteří na začátku března moknou na výcvikovém plácku, totiž oblékají uniformu ve chvíli, kdy se zásadně mění bezpečnostní situace v Evropě. Ruská vojska se na Ukrajině tlačí vpřed, nový americký prezident Donald Trump dává najevo, že napadenou zemi už nechce vojensky dál podporovat, a jisté už není ani to, zda by se USA vůbec postavily na obranu svých spojenců v NATO. Celá Evropa se chystá masivně zbrojit. Prezident Petr Pavel, tedy vrchní velitel českých ozbrojených sil, mluví o tom, že se mění světový řád a Češi by se měli připravovat na to, že se v budoucnu možná budou muset bránit nepříteli. Nejnovější várka armádních nováčků zkrátka nastupuje v situaci, kdy se dramaticky zvyšuje šance, že by skutečně mohli nastoupit do ostrého boje. Kdo jsou lidé, kteří se dnes do armády hlásí a co se jim v těchto dnech honí hlavou?